Зеленский поговорил с президентом Ирана: Рухани попросил прощения за трагедию с самолетом МАУ

Рухани признал ответственность Тегерана за гибель 176 человек

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани относительно трагедии с украинским самолетом компании МАУ. Переговоры состоялись по инициативе иранской стороны.

Глава иранского государства выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате крушения самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", сообщили на официальном сайте украинского президента.

"Он попросил прощения от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибки военных этой страны", – говорится в сообщении.

Также официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь к продолжению ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права", – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что экипаж сбитого лайнера действовал строго в соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Также Зеленский заявил о необходимости скорейшей идентификации и возвращения тел украинских граждан на Родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе, до 19 января, тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", – отметил он.

В свою очередь, Рухани заверил, что в ближайшее время даст соответствующие поручения по репатриации тел погибших.

"Министерство иностранных дел Украины немедленно отправит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, среди прочего – юридических аспектов урегулирования вопросов компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе", – резюмировали в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что командующий военно-космическими силами Ирана Амир Али Хаджизаде сообщил, что ответственность за крушение украинского лайнера принял на себя Корпус стражей исламской революции .

Также сообщалось о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов заверил – у Киева были доказательства того, что "Боинг" МАУ в Иране сбила ракета, еще до заявлений об этом от западных спецслужб.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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