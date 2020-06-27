Зеленский поручил Юзику восстановить футбольный клуб в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочей поездкой в Херсонской области, поручил народному депутату Юрию Корявченкову, известному до этого как актер студии "Квартал 95" с псевдонимом Юзик, восстановить футбольный клуб "Кривбасс" из Кривого Рога.

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Об этом глава государства заявил во время открытия стадиона в Новой Каховке, сообщает "Громадське".

В ходе церемонии мэр Новой Каховки заявил, что в городе есть клуб "Энергия", который постоянно соревнуется с криворожским "Горняком", а Зеленский в ответ вспомнил о футбольном клубе "Кривбасс", который существовал до 2013 года.

"Горняк" – нормальный клуб. Был еще "Кривбасс". К сожалению, закрыли. Я нашему Юрию Корявченкову... Мы ему поставили задачу, он сейчас говорит с Федерацией (Федерацией футбола Украины – Ред.), чтобы в Кривом Роге "Кривбасс" вернуть. Даже не потому, что мы с Кривбасса. Просто неправильно закрывать клубы", - заявил президент.

Как известно, ФК "Кривбасс" был основан в 1927 году, а с 1992 года стал участником Украинской премьер-лиги, но в 2013 году был расформирован из-за финансовых проблем.

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В 2015 году ФК "Кривбасс" был восстановлен, но свои игры он проводит только на региональном уровне.

Напомним, ранее Зеленский в Херсонской области встретился с руководителями сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств области и рассказал, что они должны быть амбассадорами украинского экспорта.

Также мы сообщали о том, что Зеленский объяснил, как решают проблему с фурами, которые уничтожают украинские дороги.

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