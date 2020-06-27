Зеленский в Херсоне посетил синагогу, которую пытались сжечь

Президент Украины Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад в Херсонской области, которую в апреле этого года пытались поджечь злоумышленники. Двух подозреваемых задержали спустя три недели после инцидента. Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

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Община синагоги насчитывает более пяти тысяч человек.

"Глава государства встретился с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части здания, которые были повреждены при попытке поджога. Иосиф-Ицхак Вольф поблагодарил президента за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма", – говорится в сообщении.

Президент и главный раввин региона вручили письма благодарности начальнику областной полиции Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

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"Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное – и это произошло – что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное – чтобы все здесь себя чувствовали, как люди", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Одессе вспыхнул пожар в Свято-Успенском монастыре. Неизвестные пытались поджечь и несколько автомобилей, находящихся на территории монастыря.

А в Винницкой области из храма украли старинные иконы. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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