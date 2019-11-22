Зеленский посетит две страны Евросоюза: известны даты и планы визита

Украинский лидер будет встречаться с президентами стран и примет участие в различных форумах

/ Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский посетит две страны Евросоюза – 26 ноября отправится в Эстонию, а на следующий день будет в Литве. Об этом сообщает Офис главы украинского государства.

Так, в Эстонии он встретится с высшим руководством этой страны – с президентом Керсти Кальюлайд, спикером парламента Хенном Пыллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом. В Таллинне президенты Украины и Эстонии примут участие в работе Цифрового форума.

27 ноября президент Украины отправится в соседнюю Литву для участия в двенадцатом заседании Совета президентов Украины и Литвы. Там же Зеленский проведет переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса (парламента) Викторасом Пранцкетисом и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

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Также планируется участие президента Украины в работе Пятого двустороннего экономического форума.

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Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский уже встречался с эстонским лидером Керсти Кальюлайд 20 мая в Киеве. Тогда президент Украины отметил, что государство заинтересовано в сотрудничестве с Эстонией в сфере ІТ и укреплении киберзащиты. К тому же страны намерены и впредь способствовать активизации торгово-экономических отношений. Зеленский заявил, что будет гарантировать "независимость судебной системы и равенство всех граждан перед законом". В свою очередь президент Эстонии рассказала, какие советы дала Зеленскому.

Отметим, что в сентябре Керсти Кальюлайд снова приезжала в Киев. Украинский лидер отмечал, что Киев и Таллин планируют продолжить активное сотрудничество для полной реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Также Зеленский заявлял, что нужно активизироваться, чтобы Украина стала частью цифрового рынка ЕС.

Напомним, в середине октября Зеленский в Латвии встречался с президентом этой страны Эгилсом Левитсом. Подробней смотрите на видео:

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