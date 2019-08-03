Зеленский посетит Львовскую область: известна цель рабочей поездки

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, третьего августа, посетит Львовскую область, где ранее он встречался с лидерами общественного мнения, с рабочей поездкой.
"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", – сообщила пресс-служба Зеленского в субботу.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Трускавце во Львовской области, где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".
Ранее журналисты "Сегодня" узнали, чему учат новичков Рады на курсах бизнес-интенсива в Трускавце, а также составили свою памятку для них. В списке предметов, которым уделят особое внимание, — макроэкономика и бюджетный процесс, политстратегия, публичная политика и законодательная практика.Последние несколько пунктов особо актуальны — в новом парламенте 342 новичка, которые, по закону, должны не только придерживаться Конституции, но и знать регламент ВР.
Сообщалось, что учить депутатов партии "Слуга народа" будет Киевская школа экономики. Будущие народные избранники проходят недельный курс в политической и экономической сфере. Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов выступает на "сборах" будущих депутатов в роли спикера – делиться опытом и знаниями.
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