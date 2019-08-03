Также президент Украины посетит Трускавец, где проходят тренинги нардепы от "Слуги народа"

/ Фото: president.gov.ua

Зеленский посетит Львовскую область: известна цель рабочей поездки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-03T11:27:04+03:00 Политика Также президент Украины посетит Трускавец, где проходят тренинги нардепы от "Слуги народа"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, третьего августа, посетит Львовскую область, где ранее он встречался с лидерами общественного мнения, с рабочей поездкой.

"Глава государства примет участие в совещании относительно развития медицинского туризма в Украине", – сообщила пресс-служба Зеленского в субботу.

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Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский будет в Трускавце во Львовской области, где проходят тренинги избранных народными депутатами представителей партии "Слуга народа".

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