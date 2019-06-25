Зеленский посетит с визитом Канаду: стала известна дата

Через неделю глава украинского государства отправится в Страну кленового листа

Владимир Зеленский. Фото: AFP

1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента

Также запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады, говорится в сообщении.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук пригласил Зеленского посетить Канаду 2 июля. Именно в этот день в Канаде должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине.

А месяцем ранее премьер Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.

Также напомним, что Зеленский получил приглашение Дональда Трампа посетить США, сейчас утрясается вопрос с датами.

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