Зеленский посетит с визитом Канаду: стала известна дата
Через неделю глава украинского государства отправится в Страну кленового листа
1-3 июля президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента
Также запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады, говорится в сообщении.
Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в конце мая чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук пригласил Зеленского посетить Канаду 2 июля. Именно в этот день в Канаде должна пройти конференция по поддержке реформ в Украине.
А месяцем ранее премьер Канады Джастин Трюдо и Владимир Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины. Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство.
Также напомним, что Зеленский получил приглашение Дональда Трампа посетить США, сейчас утрясается вопрос с датами.
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