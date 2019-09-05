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Зеленский пошутил над Богданом: "Люди за месяц делают ремонт, а мы не можем переехать" (видео)

5 сентября, 11:19

Недавно Андрей Богдан признал, что Офис президента пока не может переехать с Банковой

/ Фото: president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский во время открытия работы Антикоррупционного суда пошутил над главой Офиса президента Андреем Богданом, отметив, что судьи смогли переехать в здание, в котором сделали ремонт за месяц.

"Я хочу вас поздравить уважаемые судьи … За один месяц это прекрасное здание, сделали ремонт. Поздравляю с началом работы Высшего антикоррупционного суда. Хотел бы сказать Андрею Богдану, главе нашего Офиса (президента): видишь, господин Богдан, мы не можем переехать, а люди за один месяц делают ремонт", – сказал Зеленский.

На что Богдан ответил: "У нас нет денег", что за ним повторил и президент.

(Смотрите видео со 02:00 минуты)

Напомним, на днях в Офисе президента передумали переезжать с Банковой. Изначально планировалось, что глава государства и весь его аппарат отправятся работать на новое место – в здание Украинского дома на Европейской площади в Киеве. Однако Андрей Богдан признал, что сейчас сложно это сделать.

Как сообщали новости "Сегодня", с сегодняшнего дня в Украине заработал Высший антикоррупционный суд, который теперь будет заниматься уголовными производствами в отношении высокопоставленных чиновников. В свою очередь Зеленский назвал главную задачу для Антикоррупционного суда. По его мнению, новая судебная инстанция должна сделать так, чтоб в итоге были довольны результатами и украинцы, и иностранные инвесторы.

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Зеленский Богдан шутка антикоррупционный суд Офис президента

Источник: Сегодня

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