Украина не повторила судьбу Италии: Степанов объяснил важность карантина

Украине удалось избежать пика коронавируса, который ожидался в апреле, и не допустить ситуации, как в Италии и Испании (сотни тысяч зараженных и десятки тысяч мертвых), благодаря своевременному карантину. Поэтому необходимо до его окончания придерживаться всех ограничительных мер. Об этом сказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на 30 апреля в Испании более 236 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью, из них 24 тысячи людей умерли. В Италии на эту же дату более 203 тысяч случаев заражений, а умерших – 27 тысяч … В Украине совсем другие цифры. Да, есть 261 трагедия (умерли от COVID-19), но это не тысячи, что происходит в Италии и Испании", – сказал он.

Степанов напомнил, что введение карантинных мер в западных странах произошло уже после того, как заболеваемость была больше тысячи человек, а в Украине ввели карантин, когда было только четверо больных.

"Очень быстро был введен карантин и именно благодаря ему нам удалось удержать ситуацию. Именно благодаря карантинным мерам нам удалось избежать пика заболеваемости и пиковой нагрузки не медицинскую систему. Нам очень важно, чтобы наша медицинская система могла предоставлять медицинскую помощь и лечить наших людей", – подчеркнул министр.

Он отметил, что в последние дни, например в Киеве, наблюдаются митинги, выход людей на улицы (29 апреля предприниматели пикетировали Кабмин), увеличение людей в парках. По его словам, люди должны задумать, что во время массовых акций протеста можно заразить других.

"Я понимаю, что находиться в карантине 5-6 неделю трудно. Но поверьте мне – никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований. Никто не собирается не пускать людей в парки или держать закрытыми магазины и удерживать малый бизнес. Но для нас очень важно, чтобы цифра умерших от COVID-19 каждое утро была "0". Я вас прошу и призываю соблюдать карантинные меры", – сказал Степанов.

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Как известно, карантин в Украине был продлен до 11 мая, но к правительству уже обращаются с просьбами выйти из него раньше или хотя бы ослабить ограничительные меры. На заседании Кабинета министров 29 апреля премьер Денис Шмыгаль четко дал понять, что Украина не будет преждевременно выходить из ограничительных мер. В то же время глава правительства отмечал, что ограничения для украинцев и бизнеса ослабят, но только если количество заболевших граждан не будет увеличиваться. Он рассказывал, когда будет принято решение о новом ослаблении карантина.

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