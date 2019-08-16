Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Зеленский повесит в Офисе президента картину с шаурмой

Сегодня, 13:54

Среди картин, которые выбрал президент - работы Придуваловой, Поляковой, Адам, Минина и других художников

Коридоры в здании Офиса президента Украины, которое в этом году открыли для посещений всем желающим, теперь будут украшать картины современных художников.

Как сообщила замдиректора Музея истории Киева Татьяна Костенко изданию "Вечерний Киев", президент Владимир Зеленский лично отбирал картины из коллекции музея.

Реклама

По ее словам, выбор главы государства остановился на работах Елены Придуваловой, Юлии Поляковой, Ольги Адам, Юрия Шаповала, Романа Минина, Алексей Аполлонова, Анастасии Крайневой и Алексея Кондакова.

В тренде
Президент Финляндии в Киеве встретится с Зеленским
Саули Ниинисте / Фото: presidentti.fi

Костенко опубликовала фото картин. На одной из них изображен урбанистический пейзаж: рынок на фоне высотки, а также лоток с надписью "Шаурма".

Напомним, ранее президента Зеленского высмеяли за поздравление с Днем Киева, в котором он рассказал о том, как покорял столицу, и назвал запах шаурмы возле метро тем, что "делает Киев Киевом".

Через несколько дней глава государства оригинально ответил хейтерам, опубликовав фото с этим блюдом, посоветовав чиновникам почаще его употреблять.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!", – написал Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

президент картина Зеленский искусство шаурма Офис президента

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
Все о децентрализации: почему досрочные местные выборы и перенос столицы из Киева невозможны
Все о децентрализации: почему досрочные местные выборы и перенос столицы из Киева невозможныПолитика
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на Донбассе
В США назвали единственного человека, способного остановить войну на ДонбассеПолитика
Трамп едет в Европу: добьются ли США отмены
Трамп едет в Европу: добьются ли США отмены "Северного потока – 2"Политика
Вместо полумиллиона долларов – календарики: адвокат раскрыла новые детали задержания Грымчака
Вместо полумиллиона долларов – календарики: адвокат раскрыла новые детали задержания ГрымчакаПолитика
Реформатор в бронированном автомобиле: биография Андрея Коболева
Реформатор в бронированном автомобиле: биография Андрея КоболеваПолитика

Новости партнеров

Loading...