Акции шаурмы должны взлететь: соцсети отреагировали на поздравление Зеленского с Днем Киева

Пользователи сети иронично и с юмором отреагировали на характеристику Киева, которую дал столице Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Сразу после публикации Владимиром Зеленским поздравления с Днем Киева, соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новоизбранный президент характеризует столицу.

Одни пользователи дискутируют о том, что действительно – шаурма стало символом, ибо киоски возле каждого метро. Другие же относлеслись к такому замечанию критически, мол, в указанном 2003 году возле столичных станций метро не было шаурмы, тогда в тренде были хот-доги.

Но большинство пользователей беззлобно шутят, перенося дискуссию в общечеловеческую плоскость, сглаживая "острые углы".

А депутат Борислав Береза считает, что символ уличной еды в столице – "Киевская перепичка", а не шаурма. Многие пользователи поддержали это мнение.

Напомним, по случаю дня рождения Киева мы писали о том, где перекроют дороги, и как будет ездить общественный транспорт. На выходных в столице запланирован ряд массовых мероприятий, поэтому водителям не везде удастся проехать.

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