Зеленский поздравил с избранием новую главу Еврокомиссии

Еврокомиссию впервые возглавила женщина

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на тесное и плодотворное сотрудничество с новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мои искренние поздравления Урсуле фон дер Ляйен в связи с избранием ее в качестве первой женщины-президента Европейской комиссии. Желаю вам больших успехов, с нетерпением жду совместной работы и тесного сотрудничества с вами для дальнейшего развития прочных отношений Украины и ЕС", – написал он в своем Twitter во вторник вечером.

Как сообщалось, депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента. Она заявила, что Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности.

Как известно, трехдневный саммит ЕС 2 июля определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля – на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард – на пост главы Европейского Центробанка.

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