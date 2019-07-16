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Новая глава Еврокомиссии сделала заявление по НАТО и оборонному союзу ЕС

16 июля, 12:15

Краеугольным камнем европейской коллективной обороны всегда будет НАТО, сказала Ляйен

Фото: AFP

Североатлантический альянс должен сохранить свою ведущую роль в европейской коллективной обороне, что в то же время будет дополняться европейской системой обеспечения безопасности. Об этом заявила во вторник кандидат на пост председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступала в Страсбурге перед депутатами Европейского парламента, которым предстоит голосовать вечером во вторник по ее кандидатуре.

"Краеугольным камнем европейской коллективной обороны всегда будет НАТО. Мы останемся верны нашей трансатлантической линии – но в то же время нам следует обрести более европейский характер. Именно по этой причине мы и создали Европейский оборонный союз", – сказала политик.

Фон дер Ляйен отметила при этом, что "работа по Европейскому союзу безопасности и обороны продолжается в рамках задач обеспечения глобальной безопасности". В то же время она подчеркнула, что "стабилизация всегда обеспечивается через действия дипломатии, через примирение и реконструкцию".

"В качестве министра обороны я неоднократно бывала в Ираке и тогдашний президент Ирака Фуад Масум говорил мне, что хотел бы большего присутствия Европы в Ираке. Таким образом страны планеты требуют от нас большего присутствия Европы, она нужна миру", - сказала кандидат в председатели Европейской комиссии.

Она подчеркнула при этом, что Европе, на ее взгляд, "следует говорить в мире более громким и единым голосом".

"Ей следует действовать быстрее. Именно поэтому мы должны принимать важные решения квалифицированным большинством голосов и выступать едино по принятым решениям", - заявила политик под аплодисменты депутатов Европейского парламента.

Отметим, американский президент ДональдТрамп считает бессмысленной идею создания единой армии Европы, поскольку именно европейские страны развязали две самые кровопролитные войны XX века, напав, в первую очередь, на своих соседей.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз создать собственные вооруженные силы, чтобы защищаться самостоятельно и, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал создание европейской армии неизбежным, поскольку США в долгосрочной перспективе откажутся от обеспечения безопасности Европы.

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Тег НАТО, ляйен, европейская армия

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ТАСС

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