Зеленский предоставил украинское гражданство 11 иностранцам, которые воевали на Донбассе

Все лица, указанные в указе президента, принимали непосредственное участие в защите суверенитета Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", – говорится в сообщении.

Среди них — Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб в феврале 2015 года.

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Ранее Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам.

Также Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе. В июне украинский паспорт получили 14 добровольцев-легионеров: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леван Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлий Толоп.

В то же время Зеленский отметил, что это только начало и следующие будут приняты в украинское гражданство после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут также получить вид на жительство.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Мы объясняли, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

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