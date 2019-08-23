Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Зеленский предоставил украинское гражданство 11 иностранцам, которые воевали на Донбассе

23 августа, 20:18

Все лица, указанные в указе президента, принимали непосредственное участие в защите суверенитета Украины

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении украинского гражданства 11 иностранцам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке страны", – говорится в сообщении.

Среди них — Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева, который погиб в феврале 2015 года.

Реклама

Ранее Зеленский предоставил гражданство Украины девяти иностранцам.

Также Зеленский дал гражданство Украины добровольцам-легионерам, воевавшим на Донбассе. В июне украинский паспорт получили 14 добровольцев-легионеров: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдула Джалила, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Леван Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлий Толоп.

В тренде
Первая победа нового сезона: Валя Семеренко выиграла "золото" ЧМ по биатлону!
Валентина Семеренко

В то же время Зеленский отметил, что это только начало и следующие будут приняты в украинское гражданство после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке.

Он также подчеркнул, что отныне со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как это было в прошлые годы.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале июня Верховная Рада упростила предоставление гражданства "легионерам", воюющим на Донбассе. Добровольцы-иностранцы, воюющие за Украину на Донбассе, смогут также получить вид на жительство.

Напомним, еще в 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому иностранцы и лица без гражданства отныне смогут служить в ВСУ. По разным данным, на Донбассе на стороне ВСУ воюют порядка тысячи граждан других стран. Но теперь они официально получат право заключить контракт и служить на должностях рядового, сержантского и старшинского составов. Мы объясняли, к чему приведет легализация иностранцев в рядах ВСУ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Донбасс Зеленский гражданство Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Зеленский назвал условия возвращения России в G8Политика
День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должность
Арахамия рассказал, кто из членов действующего Кабмина может сохранить должностьПолитика
Смена
Смена "рулевых" в Одессе: эксперты дали прогнозы относительно нового главы облсоветаОдесса
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественников
Разумков заявил, что Зеленский действует эффективнее многих своих предшественниковПолитика
Член
Член "Слуги народа" отказался идти в Раду: ему нашли заменуПолитика

Новости партнеров

Loading...