Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости политики

Участие Зеленского в теледебатах на "Общественном" пока не планируется – штаб

Сегодня, 20:34

У Зеленского ответили, что теледебаты будут проходить на стадионе

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Участие кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в теледебатах в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины на данный момент не планируется. Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель штаба Зеленского Иван Баканов.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский завтра участвовать в теледебатах на "Общественном", он сказал: "У нас теледебаты будут проходить на стадионе, как и было договорено между кандидатами. Пока другой информации у нас нет".

На уточнение, не собирается ли на данный момент Зеленский на дебаты на "Общественное", Баканов еще раз подчеркнул, что на данный момент был согласован формат участия в дебатах на стадионе.

"Он был давно спланирован и согласован сторонами, кандидатами. По состоянию на сегодняшний вечер нет никакой другой информации", – констатировал он.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что политические дебаты с конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко могут состояться 19 апреля, но точно об этом не знает.

Как сообщалось, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19.00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.


Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Порошенко, Олимпийский, дебаты, ЦИК, Зеленский, нск олимпийский, теледебаты

Вы сейчас просматриваете новость " Участие Зеленского в теледебатах на "Общественном" пока не планируется – штаб". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Осталось согласовать два пункта: в штабе Порошенко рассказали о переговорах по дебатам

Сегодня, 19:55

Штабы кондидатов пока не смогли договорится о ведущем дебатов и количестве вопросов

"Пять лет президентства – это не комедия": полный текст обращения Порошенко

Сегодня, 17:46

Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы, заявил глава государства

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео

Сегодня, 17:27

Штабы кандидатов утрясают последние формальности перед очной встречей претендентов на пост президента

"Больше всего болит то, что не удалось": Порошенко обратился к украинцам, видео

Сегодня, 16:44

Глава государства рассказывает о достижениях Украины и коварных планах Кремля

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Зеленский предложил уникальный способ подсчета голосов

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Отсутствие NFC в смартфонах: может это не так уж плохо?

Что лечит калина в организме человека

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Что будет, если каждый день съедать по два яйца