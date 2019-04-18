Участие Зеленского в теледебатах на "Общественном" пока не планируется – штаб

У Зеленского ответили, что теледебаты будут проходить на стадионе

Фото: facebook.com/sluga95.

Участие кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского в теледебатах в эфире Национальной общественной телерадиокомпании Украины на данный момент не планируется. Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель штаба Зеленского Иван Баканов.

Отвечая на вопрос, будет ли Зеленский завтра участвовать в теледебатах на "Общественном", он сказал: "У нас теледебаты будут проходить на стадионе, как и было договорено между кандидатами. Пока другой информации у нас нет".

На уточнение, не собирается ли на данный момент Зеленский на дебаты на "Общественное", Баканов еще раз подчеркнул, что на данный момент был согласован формат участия в дебатах на стадионе.

"Он был давно спланирован и согласован сторонами, кандидатами. По состоянию на сегодняшний вечер нет никакой другой информации", – констатировал он.

Накануне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что политические дебаты с конкурентом на президентских выборах Петром Порошенко могут состояться 19 апреля, но точно об этом не знает.

Как сообщалось, сегодня, 18 апреля, Центральная избирательная комиссия перенесла время проведения теледебатов между кандидатами в президенты, которые должны были начинаться 19 апреля в 20.00. Соответствующее заявление о внесении изменений в постановление ЦИК № 472 от 5 мая 2014 года относительно положения о порядке проведения дебатов подал в ЦИК уполномоченный представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич в связи с тем, что в 19.00, по предложению Зеленского, начнутся дебаты на НСК "Олимпийский".

Согласно принятым ЦИК изменениям, теледебаты на "Общественном" пройдут с 21.00 до 22.00 19 апреля.

Согласно закону "О выборах президента Украины", теледебаты за счет средств госбюджета проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Напомним, на НСК "Олимпийский" уже начались приготовления к дебатам Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Ранее штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают.

Также мы писали, что на спортивной арене у каждого кандидата будет отдельная сцена. Сцены монтируют подрядчики, нанятые штабами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Участие Зеленского в теледебатах на "Общественном" пока не планируется – штаб". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"