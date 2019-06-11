Зеленский прибыл в Конституционный суд
Сегодня суд должен решить, соответствует ли указ президента Конституции, которым он "разогнал" парламент
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Конституционного суда, где сегодня рассмотрят законность роспуска Верховной Рады.
Как сообщали новости "Сегодня", под зданием суда собрались люди – как активисты, так множество журналистов. Кроме того, для обеспечения правопорядка подвезли и спецназ, бойцы находятся у двух разных входов на территорию КСУ – со стороны улиц Жилянской и Антоновича.
21 мая во время инаугурационной речи Владимир Зеленский просил депутатов снять неприкосновенность, принять законы по выборам и наказанию за незаконное обогащение и сказал следующее: "Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала этого достаточно. У вас на это два месяца. Сделайте это. Повесьте все медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва". После в тот же день он подписал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.
Однако с этим были не согласны многие народные депутаты. Так, 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника. Они посчитали, что новый президента издал указ с "грубым" нарушением Конституции и законодательства, подав соответствующий иск в КСУ.
В итоге Большая палата КСУ приняла постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины "О Конституционном суде Украины" конституционное производство этого дела признано неотложным.
В то же время в команде президента уверены в конституционности решения, что оно было юридически обоснованным и не нарушало Конституции. Но у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.
11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13.00.
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