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Зеленский прибыл в Конституционный суд

11 июня, 10:08

Сегодня суд должен решить, соответствует ли указ президента Конституции, которым он "разогнал" парламент

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на заседание Конституционного суда, где сегодня рассмотрят законность роспуска Верховной Рады.

Как сообщали новости "Сегодня", под зданием суда собрались люди – как активисты, так множество журналистов. Кроме того, для обеспечения правопорядка подвезли и спецназ, бойцы находятся у двух разных входов на территорию КСУ – со стороны улиц Жилянской и Антоновича.

21 мая во время инаугурационной речи Владимир Зеленский просил депутатов снять неприкосновенность, принять законы по выборам и наказанию за незаконное обогащение и сказал следующее: "Это далеко не все, что вы можете сделать. Но для начала этого достаточно. У вас на это два месяца. Сделайте это. Повесьте все медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва". После в тот же день он подписал соответствующий указ и назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

Однако с этим были не согласны многие народные депутаты. Так, 24 мая "Народный фронт" обжаловал в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске Рады. Инициативу поддержали 62 народных избранника. Они посчитали, что новый президента издал указ с "грубым" нарушением Конституции и законодательства, подав соответствующий иск в КСУ.

В итоге Большая палата КСУ приняла постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, в соответствии со статьей 75 закона Украины "О Конституционном суде Украины" конституционное производство этого дела признано неотложным.


В то же время в команде президента уверены в конституционности решения, что оно было юридически обоснованным и не нарушало Конституции. Но у Зеленского намекнули на план "Б" на случай, если роспуск Рады признают неконституционным. Представитель президента в КСУ также заявил, что президент не собирается затягивать судебный процесс по данному вопросу.

11 июня новости "Сегодня" готовят спецвыпуск о визите президента Владимира Зеленского в Конституционный суд, где будет рассматриваться вопрос конституционности президентского указа о роспуске Верховной Рады. Смотрите спецвыпуск новостей "Сегодня" на канале "Украина" в 13.00.

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Тег Рада, суд, роспуск, КСУ, Зеленский, Конституционный суд

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Сегодня

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