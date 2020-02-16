Зеленский пригласил Трампа в Украину

Президент Украины также выразил уверенность в том, что его визит в США и встреча с Трампом в Белом доме состоятся

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Владимир Зеленский, который хотел стать популярным в США, заявил о том, что хочет начать отношения Украины и США "с чистого листа".

Об этом он сообщил в интервью CNN..

"После всей этой "Санта-Барбары" про импичмент я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", - добавил он.

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Президент Украины также выразил уверенность в том, что его визит в США и встреча с Трампом в Белом доме состоятся.

"Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран", – добавил он.

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Как сообщалось, группа из трех американских сенаторов, Криса Мерфи, Рона Джонсона и Джона Баррассо посетила Киев 14 февраля. Сенаторы прибыли в Украину, чтобы сообщить о постоянной двухпартийной поддержке Украины и наладить отношения после импичмента Трампа.

Отметим, что после сорвавшегося в США импичмента президента США Дональда Трампа все больше стали обсуждать возможный визит украинского лидера в Америку. Киев и Вашингтон прорабатывают уже официальную встречу между президентами. Как сообщали новости "Сегодня", недавно в Киев приезжал госсекретарь США Майк Помпео. Во время переговоров с ним Зеленский назвал условия для встречи с Трампом.

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