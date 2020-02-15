"Я хотел взять "Оскар" и стать популярным в США. Но не так"- Владимир Зеленский

По словам президента, сейчас он популярен, но не из-за актерства

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел стать популярным в США, но не из-за импичмента Дональда Трампа. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос журналистов.

"Мне часто задают вопрос про импичмент. Когда я был актером, я очень хотел получить „Оскар" и стать популярным в США. И теперь я популярен в США, но я этого не хотел!", – пояснил Зеленский.

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Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

Напомним, американские сенаторы признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту. Таким образом процесс импичмента в Конгрессе завершился. Трамп остаётся на посту президента.

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Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что после оправдания в рамках процесса импичмента президент США Дональд Трамп остается угрозой для американской демократии .

"Сегодня президент и Сенат республиканцев нормализовали беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов нашей Конституции", – говорится в заявлении Пелоси.

В свою очередь Белый дом обвинил демократов в попытке вмешаться в президентские выборы с помощью процедуры импичмента . Попытки демократов также были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года, – считают в администрации.

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