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Зеленский прилетел в Азербайджан: первое фото

16 декабря, 18:17

Президент Украины прибыл в Баку для двухдневного визита

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Офис Президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджан, где у него запланирован ряд важных встреч и переговоров, в том числе со своим местным коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщили в Офисе президента 16 декабря.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику", – заявили в ОПУ.

В двухдневной поездке его сопровождает высокопоставленная украинская делегация, а также супруга Елена Зеленская.

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На переговорах с Алиевым президенты планируют подписать межведомственные и межрегиональные документы, а также примут участие в работе Украинской-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Зеленский встретится с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, а также вместе с первой леди посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины.

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Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

Визит продлится 16-17 декабря.

За несколько дней до того, как он отправился, Украина экстрадировала в Азербайджан оппозиционного активиста Эльвина Исаева, которого по прибытии в Баку поместили в СИЗО.

Напомним, последний раз нога украинского президента ступала на азербайджанскую землю в марте 2017 года. Тогда пятый глава украинского государства Петр Порошенко был в Баку с визитом, в ходе которого Украина и Азербайджан обсудили углубление экономического сотрудничества. Порошенко сопровождал на тот момент премьер Владимир Гройсман.

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Азербайджан визит Владимир Зеленский Елена Зеленская

Источник: Сегодня

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