Зеленский принял послов четырех стран: подробности встречи

Президент Владимир Зеленский снова принял верительные грамоты иностранных дипломатов, на этот раз на Банковой он встретился с послами Туркменистана, Палестины, Португалии и Азербайджана. Заодно он обсудил с ними сотрудничество между Украиной и их странами, передает Офис главы государства.

Зеленский с Тойлы Атаевым

Президент приветствовал в Украине посла Туркменистана Тойлы Атаева. Они отметили заинтересованность своих стран в интенсификации политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено укреплению кооперации в строительной отрасли. Президент Украины выразил надежду, что распространение COVID-19 не помешает планам по активизации двустороннего диалога. Через посла украинский лидер и передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову приглашение посетить Киев.

Зеленский с Хасаном Даджани

С послом Палестины Гашемом Хасаном Даджани Зеленский обсудил текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив, в частности, важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Глава государства подтвердил, что Украина оставаться ведущим поставщиком продовольственных товаров и аграрной продукции на палестинский рынок. Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие сотрудничества в области образования, весомый вклад Украины в подготовку национальных кадров для Палестины.

Зеленский с Антониу Машаду

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Посла Португалии Антониу Машаду Зеленский поблагодарил за поддержку его страной территориальной целостности Украины и санкционного режима против России. Президент назвал Португалию важным партнером Украины в рамках взаимодействия с ЕС и НАТО и выразил надежду на результативное сотрудничество с португальским председательством в Совете ЕС в первом полугодии 2021 года.

Стороны отметили важную роль украинской общины в Португалии в развитии отношений между двумя странами. В связи с этим Зеленский высоко оценил поддержку португальской стороной в обеспечении культурных потребностей украинцев в этой стране. Отдельно Зеленский указал на важность справедливого расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в аэропорту Лиссабона и привлечение к ответственности виновных в этой трагедии.

Зеленский с Эльмирой Ахундовой

С послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой президент Украины отметил динамику и практическое наполнение украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Он высоко оценил дружественный жест президента Азербайджана Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа в виде предоставленной Украине 21 мая гуманитарной помощи для преодоления пандемии коронавируса.

Владимир Зеленский сделал акцент на традиционно результативном взаимодействии Украины и Азербайджана на международной арене, а также отметил необходимость придания дополнительного импульса для сотрудничества двух государств в формате ГУАМ. Была подчеркнута важность дальнейшего усиления торгово-экономической и инвестиционной составляющих двустороннего сотрудничества, в частности путем практической реализации инвестиционных проектов в Украине с участием азербайджанского бизнеса. Об этом на днях Зеленский говорил и с президентом Азербайджана.

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