Стало известно, кем был забитый до смерти в Лиссабоне украинец

Португальские журналисты назвали имя и фамилию украинского гражданина, жестоко убитого сотрудниками иммиграционной службы аэропорта Лиссабона между 11 и 12 марта. Его звали Игорь Гоменюк, и он направлялся в Бельгию для работы на стройке с двумя товарищами, пишет газета Publico.

Журналисты Publico связались с другом Игоря, который представился Петром. Мужчина рассказал, что они дружны 16 лет и вместе выросли в городе Новояворовске Яворовского района Львовской области. Петр подтвердил возраст погибшего (40 лет) и рассказал, что тот работал сезонным строителем, преимущественно весной и летом, в Польше, России и Бельгии. Теперь вдовой осталась жена Игоря Оксана – школьная учительница начальных классов, и сиротами – двое детей: 14-летняя девочка и восьмилетний мальчик. Мать Игоря умерла несколько лет назад, из родственников еще есть отец и сестра.

Фото Facebook Оксаны Гоменюк

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В Бельгии Игорь планировал провести как минимум шесть месяцев, до сентября. Правда, наличие двух спутников, с которым погибший направлялся в Бельгию, официально не подтверждается. Сам Петр отметил, что расстался с товарищем в аэропорту Стамбула. По его словам, Гоменюк не отличался агрессивным характером.

Напомним, что 11 марта гражданин Украины прилетел в Лиссабон в качестве туриста рейсом из Турции. Сотрудники миграционной службы (SEF) приняли решение о том, что пассажир отправится следующим рейсом обратно в Стамбул, но украинец якобы начал яростно сопротивляться полиции. После потасовки его отправили в медсанчасть в центре временной помощи аэропорта, где задержанного, предположительно, и забили до смерти.

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"Жертва была убита в комнате медицинской помощи, где нет камер видеонаблюдения. Признаки насилия на трупе не оставляют никаких сомнений. Они указывают, что иностранный гражданин был жестоко избит до смерти, в том числе с помощью ударов ногами, когда он не мог сопротивляться. Утром 12-го, когда он был найден в агонии, он был в наручниках и лежал на животе. Собранные экспертные доказательства не оставляют сомнений в совершении убийства, которое произошло в ситуации чрезвычайного насилия", – сообщил лиссабонский телеканал TVI.

В результате были задержаны три сотрудника миграционной службы, подозреваемые в смерти украинца, – 42, 43 и 47 лет. Также стало известно, что директор и заместитель директора Лиссабонского пограничного управления SEF прекратили свои обязанности. Против них возбуждено служебное расследование.

Посольство Украины, в свою очередь, обратилось к коллегам в Португалии с нотой о просьбе содействовать проведению объективного, беспристрастного, непредвзятого, независимого и справедливого расследования.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что инспекторам миграционной службы Португалии теперь грозит до 25 лет лишения свободы за убийство украинца.

Также напомним, что украинцы довольно часто гибнут за рубежом:

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