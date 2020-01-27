Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц

Президент поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке

В рамках рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они поделились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

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"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

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Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Ранее, выступая в день 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим 27 января, Зеленский поклялся никогда не допустить повторения трагедии, жертвами которой, как он признался ранее, стали и его предки.

Напомним, что перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

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