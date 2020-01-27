Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Зеленский принял участие в мероприятиях по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц

27 января, 20:53

Президент поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке

В рамках рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В Государственном музее концлагеря выступали бывшие пленники Аушвица, которые пережили страшные времена Холокоста. Они поделились воспоминаниями и призвали международное сообщество никогда не забывать о страшной трагедии.

Реклама

"Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда", – призвала 95-летняя Бат-Шева Даган, которая выжила в лагере Аушвиц-Биркенау.

В тренде
Зеленский едет в Польшу: стали известны подробности визита

Вместе с другими лидерами делегаций президент Украины Владимир Зеленский поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке.

Ранее, выступая в день 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим 27 января, Зеленский поклялся никогда не допустить повторения трагедии, жертвами которой, как он признался ранее, стали и его предки.

Напомним, что перед поездкой в Польшу президент Украины посетил Израиль, где также проходили мемориальные мероприятия, посвященные как памяти жертв нацизма, так и героизму тех, кто спасал евреев. В рамках визита на Святую Землю Владимир Зеленский с супругой посетили музей Холокоста "Яд Вашем".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Польша годовщина освенцим холокост Владимир Зеленский аушвиц мероприятие

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в Украину
Кравчук: Донбасс Путин еще не взял – он сам может вернуться в УкраинуПолитика
У Путина сделали новое циничное заявление об Украине
У Путина сделали новое циничное заявление об УкраинеПолитика
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать Украину
Умер скандальный священник Чаплин, предлагавший оккупировать УкраинуРоссия
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собирались
Форум в Давосе: до чего договорились и ради чего собиралисьЭкономика
В Раде назвали важное условие для отставки Авакова
В Раде назвали важное условие для отставки АваковаПолитика
Топ-менеджер
Топ-менеджер "Нафтогаза" ушел из набсовета "Укроборонпрома": деталиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...