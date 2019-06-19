Украинский дипломат рассказал о сигналах Меркель и Макрона Зеленскому

Дипломат считает встречу в Париже примером классической дипломатии

Встреча в Берлине. Многие западные СМИ отметили, что канцлер Германии "дрожала и покачивалась".

Бывший посол Украины при ЕС Константин Елисеев рассказал о сигналах, которые президент Украины Владимир Зеленский получил от канцлера Германии Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона во время встреч.

Об этом пишет "Радио Свобода".

"Очень важно, что этот визит произошел не только сразу после инаугурации нового президента, но и в преддверии саммита G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. Очень важно представлять позицию Украины и сразу очертить "красные линии" относительно нашей политики относительно нашего отношения к российскому агрессора", – отметил Елисеев.

По его мнению, то, что произошло в Париже и в Берлине – это так называемая "классическая дипломатия", во время которой лидеры и Франции, и Германии тестировали нового президента на те границы компромисса, на которые новая команда готова пойти по отношению к российскому агрессора .

"Конечно, это был традиционный тест опытной французской дипломатии – пытались испытать нашего нового президента. Я приветствую тот факт, что была мгновенная и очень правильная реакция с его стороны. Очень хорошо, что он (Зеленский – ред.) очертил "красную линию", на которую мы не пойдем. Нам нужно делать все и дальше, чтобы не произошло урегулирования ситуации на Донбассе за счет исключительно наших украинских интересов", – подчеркнул Елисеев.

"Что очень важно в двух визитах – это плавная подготовка к главной встречи – визит в Вашингтон, встреча в Белом доме", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.

Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

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