Сделать стартовой
26,39
29,52
УКР
Главная Больше  Новости политики

Украинский дипломат рассказал о сигналах Меркель и Макрона Зеленскому

19 июня, 01:05

Дипломат считает встречу в Париже примером классической дипломатии

Встреча в Берлине. Многие западные СМИ отметили, что канцлер Германии "дрожала и покачивалась"
Встреча в Берлине. Многие западные СМИ отметили, что канцлер Германии "дрожала и покачивалась".

Бывший посол Украины при ЕС Константин Елисеев рассказал о сигналах, которые президент Украины Владимир Зеленский получил от канцлера Германии Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона во время встреч.

Об этом пишет "Радио Свобода". 

"Очень важно, что этот визит произошел не только сразу после инаугурации нового президента, но и в преддверии саммита G20, который состоится в Осаке 28-29 июня. Очень важно представлять позицию Украины и сразу очертить "красные линии" относительно нашей политики относительно нашего отношения к российскому агрессора", – отметил Елисеев.

По его мнению, то, что произошло в Париже и в Берлине – это так называемая "классическая дипломатия", во время которой лидеры и Франции, и Германии тестировали нового президента на те границы компромисса, на которые новая команда готова пойти по отношению к российскому агрессора .

"Конечно, это был традиционный тест опытной французской дипломатии – пытались испытать нашего нового президента. Я приветствую тот факт, что была мгновенная и очень правильная реакция с его стороны. Очень хорошо, что он (Зеленский – ред.) очертил "красную линию", на которую мы не пойдем. Нам нужно делать все и дальше, чтобы не произошло урегулирования ситуации на Донбассе за счет исключительно наших украинских интересов", – подчеркнул Елисеев. 

"Что очень важно в двух визитах – это плавная подготовка к главной встречи – визит в Вашингтон, встреча в Белом доме", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция будет поддерживать Украину во внедрении реформ, установлении мира на Донбассе, а также в переговорах с Россией.

После встречи лидеров двух стран Зеленский заявил о неготовности Киева к переговорам с боевиками ОРДЛО и намерениях продолжать действовать в минском формате.


Также, как сообщали новости "Сегодня", глава немецкого правительства рассказала на пресс-конференции, что переговоры в "нормандском формате" пройдут 12 июля на уровне политических советников, и Германия готова приложить все усилия для урегулирования ситуации на Донбассе. Кроме того, она отметила более решительный настрой Киева в "минском процессе". Также Меркель назвала условия для отмены санкций против России.

В свою очередь президент Украины предложил западным политикам, которые призывают к снятию санкций с России, посетить Донбасс и Крым, чтобы увидеть, что натворили там россияне. Отдельно Зеленский и Меркель отметили роль "Северного потока – 2", но в этом вопросе, как оказалось, их мнения расходятся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег встреча, Меркель, Зеленский, елисеев, дипломатия, сигналы, Макрон

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский дипломат рассказал о сигналах Меркель и Макрона Зеленскому". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Радио Свобода

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США считают, что избрание Зеленского создает возможность для мира на Донбассе

Вчера, 23:25

Нужно активизировать усилия, чтобы положить конец пятилетнему конфликту в Донбассе

Зеленский встретился с немецким бизнесом на 220 млрд евро: о чем говорили

Вчера, 22:27

Украинский лидер заяявил, что инвестиционный климат для Киева в приоритете

Зеленский встретился с президентом Германии: главные темы переговоров

Вчера, 22:07

Президенты обсудили возможность функционирования "нормандского формата"

Зеленский встретился с лидерами немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые": известно, о чем говорили

Вчера, 21:11

Глава украинского государства вел речь о политике, экономике и "зеленой" энергетике

"Тряска" Меркель на встрече с Зеленским: как отреагировал украинский лидер

Вчера, 19:55

Перегревшейся на солнце бундесканцлерин понадобились три стакана воды, чтобы прийти в норму

Меркель трясло во время встречи с Зеленским: опубликовано видео

Вчера, 16:55

Немецкому канцлеру было не до гимнов и военных почестей – ей пришлось выпить три стакана воды

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Ученые рассказали о влиянии возраста отца на его потомство

Кому полезна баня, а для кого она под запретом?

5 самых полезных фруктов для сердца

В Великобритании ученые обнаружили окаменелые останки "Ктулху"

Новая фотосессия сестры Ломаченко. Она просто красотка

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

В приюте на Днепропетровщине разгорелся скандал из-за девочки

Невеста Стэтхэма рассказала, как стала магнатом красоты

Ирина Слуцкая: "Если не принимать таблетки, я умру"

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

Вчера, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

17 июня, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

17 июня, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь