Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа": подробности

25 июля, 14:11

На мероприятии присутствовал и.о.главы Службы безопасности Украины Иван Баканов

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после выборов в Верховную Раду провел встречу с будущими народными депутатами от партии "Слуга народа". Участники встречи, на ней присутствовали практически все будущие нардепы от "Слуги народа", избранные как по списку, так и по мажоритарным округам. Тем временем мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа" Данил Гетьманцев рассказал, что на встрече обсуждали общие принципы предстоящей работы в Верховной Раде.

"Не лгать. Не воровать. Не отступать. Это квинтэссенция того, что он (Зеленский. – Ред.) говорил", – сказал Гетьманцев в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после встречи.

"Если пересказать, о чем был разговор. Мы говорили о том, как мы встретились... о том, почему встретились. Он говорил, собственно говоря. Мы сидели, слушали, но согласились с ним. Мы говорили о том, для чего мы встретились и что планируем делать. Мы говорили о том, что для нас важно остаться в истории государства, не опозорить себя, свою политическую силу, свои семьи... Это такая мировоззренческая основа, на которой мы будем в дальнейшем строить свои отношения во фракции и свои действия будем от этого отталкивать", - рассказал будущий парламентарий.

Кроме того, несколько участников встречи сообщили, что на мероприятии присутствовал и.о.главы Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Отметим, сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Верховная Рада, Зеленский, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа": подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изюминки списков политсил, которые проходят в Раду: от призера Олимпиады до командира медбата

Сегодня, 07:37

От "Слуги народа" в парламент идут борец с руандийскими корнями и режиссер, от "Батькивщины" — экс-глава футбольный Премьер-лиги, а с "ЕС" — крымскотатарский активист

Новое начало и старые вызовы: иноСМИ о выборах Рады и курсе Зеленского

Вчера, 17:31

Западные обозреватели отмечают, что в стране радикально обновилась политическая элита

Депутатов "Слуги народа" будут учить в Киевской школе экономики

Вчера, 15:44

Президент KSE рассказал, чему обучат будущих нардепов

Комитеты и телешоу: как депутаты новой Рады смогут влиять на "Слугу народа"

Вчера, 11:37

Эксперт рассказал о путях давления других политических сил на партию власти в Раде

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Ученые выяснили, чем опасен недостаток витамина К

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

На какой руке следует измерять артериальное давление?

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Что лечит калина в организме человека

6 привычек, которые программируют на бедность

Ученые подкорректировали нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь