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Зеленский провел встречу с представителями бизнеса: о чем говорили

20 июня, 20:26

Президент рассказал о договоренностях с представителями большого бизнеса


300 млрд гривен понадобится на восстановление и развитие Донбасса. Такую сумму озвучил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса и зарубежными инвесторами.

"Отдельно я хочу остановиться на восстановлении Донбасса. По расчетам украинских экспертов, для этого нам нужно более 300 млрд гривен. Более... Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны. Мы этого очень хотим, мы уже сейчас начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях – преимущества жизни в свободной и независимой Украине", – говорит Зеленский.

По его словам, необходимо создать качественные условия в пунктах пропуска на линии разграничения, привести в порядок старые дороги и построить новые, развивать экономику и социальную сферу.

"Недавно я был во Франции и Германии. Местный и большой бизнес готов нам помогать и инвестировать. Это касается и другого европейского и мирового бизнеса. Но! Это наша страна и мы в долгу перед ней. Это мое мнение", – сказал президент.

Зеленский призвал представителей бизнеса не стоять в стороне и приобщиться к финансированию этого проекта, "как в качестве инвесторов, так и в качестве благотворителей".

"Мы публично предложили направления, но ваше участие – это исключительно ваше решение и исключительно ваше дело. То же я недавно предложил и владельцам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому… Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов: например, господин Пинчук обеспечит сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность. С господином Ринатом Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене формулы "Роттердам +", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину, и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели – это 200 "скорых" для городских и сельских больниц по всей Украине", – рассказал президент.

А Игорь Коломойский, как отметил Зеленский, будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, "но он об этом еще не знает".

"Взамен ни им, ни вам я не предлагаю никаких преференций, только честные одинаковые для всех правила. Никаких монополий, никаких других правил, только те правила, от которых мы, как страна, можем выиграть", – подытожил гарант.

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Тег бизнес, Ахметов, Зеленский, Ринат Ахметов

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