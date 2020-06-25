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Зеленский рассказал, когда запад Украины вернется к нормальной жизни после потопа

25 июня, 23:45

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Правительство выделило где-то около 750 млн грн на восстановление после потопа

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что нормальная жизнь на затопленных территориях в Западной Украине будет восстановлена в ближайшие дни.

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Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что нормальная жизнь будет полностью восстановлена в течение ближайших дней. Я поставил задачу правительству, и сегодня днем оно выделило где-то около 750 млн грн на восстановление всего. Некоторые дома нельзя вернуть "к жизни", поэтому люди будут переселены", – заявил президент.

Он добавил, что будет еще обязательно нужна финансовая помощь.

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"Солярка нужна, резиновые лодки, питание, вода. Все это есть. Потому что затоплено почти все", – сказал он.

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"Мы поддерживаем, мы сразу выделили деньги на все такие места. И дальше, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное – помочь людям", – заявил ранее Владимир Зеленский.

Также Владимир Зеленский приказал правительству решить проблемуежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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потоп наводнение Украина запад Владимир Зеленский

Источник: Интерфакс-Украина

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