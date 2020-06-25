Українська
$ 26,65
30,07
  1. Новости политики

Из-за наводнения на западе Украины Зеленский срочно прилетел в Ивано-Франковскую область

25 июня, 20:49

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковской области, которая пострадала от потопа на западе Украины.

Реклама

Об этом говорится на сайте главы государства.

Он лично осмотрит территории региона, пострадавших от наводнений.

Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

В тренде
Что делать с Россией: онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности
Реклама

Напомним, что после масштабного паводка в западных областях Украины, когда были разрушены дороги, затоплены сотни домов и погибли три человека, Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам. Дипломаты рассчитывают на содействие других стран и организаций в преодолении последствий стихии.

Заметим, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

А президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

потоп визит наводнение запад Владимир Зеленский Ивано-Франковская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Плохо будет всем": Зеленский заговорил о пике эпидемииПолитика
Скандал с детьми
Скандал с детьми "низкого качества": омбудсмен жестко отреагировалаПолитика
Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)
Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)Политика
"Дети очень низкого качества": депутат оскандалилась заявлением о безработныхПолитика
"Мы вошли в серьезную волну COVID-19": Шмыгаль сделал тревожное заявлениеПолитика
Киев отреагировал на путинские
Киев отреагировал на путинские "парады" в Крыму и на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять