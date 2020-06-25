Из-за наводнения на западе Украины Зеленский срочно прилетел в Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковской области, которая пострадала от потопа на западе Украины.

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Об этом говорится на сайте главы государства.

Он лично осмотрит территории региона, пострадавших от наводнений.

Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.

Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.

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Напомним, что после масштабного паводка в западных областях Украины, когда были разрушены дороги, затоплены сотни домов и погибли три человека, Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам. Дипломаты рассчитывают на содействие других стран и организаций в преодолении последствий стихии.

Заметим, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.

А президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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