Из-за наводнения на западе Украины Зеленский срочно прилетел в Ивано-Франковскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковской области, которая пострадала от потопа на западе Украины.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Он лично осмотрит территории региона, пострадавших от наводнений.
Также Владимир Зеленский пообщается с жителями одного из сел, которое оказалось в зоне стихийного бедствия.
Президент проведет совещание по вопросам ликвидации последствий стихии на территории западных областей.
Напомним, что после масштабного паводка в западных областях Украины, когда были разрушены дороги, затоплены сотни домов и погибли три человека, Министерство иностранных дел обратилось за помощью в преодолении последствий стихии к НАТО, Евросоюзу и странам-партнерам. Дипломаты рассчитывают на содействие других стран и организаций в преодолении последствий стихии.
Заметим, что предварительная стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Закарпатье составляет 125 млн гривен.
А президент Владимир Зеленский приказал правительству решить проблему ежегодных потопов на западе страны раз и навсегда.
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