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Зеленский рассказал, о чем говорил с патриархом Варфоломеем

Сегодня, 20:54

Глава украинского государства и Вселенский патриарх обсудили вопросы Крыма и ситуацию на Донбассе

/ Фото: president.gov.ua

На встрече президента Украины Владимира Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем обсуждалась ситуация на Донбассе, вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

Об этом глава государства рассказал в комментарии одному из украинских телеканалов.

"Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма – обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне", – сказал Зеленский в четверг, 8 августа в Стамбуле по окончании встречи.

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Ранее сообщалось, что встреча проходила в Стамбуле на Фанаре, и патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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В свою очередь Владимир Зеленский пообещал, что власть не будет вмешиваться в дела украинской церкви.

"Наша общая ценность – жизнь человека. И это для меня главное, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", – заявил президент.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 августа президент Украины встретился со своим турецким коллегой, с которым обсудил ряд вопросов. Основными из них были Крым, Донбасс, освобождение украинских узников Кремля, экономическое сотрудничество.

Читайте подробнее, о чем Зеленский говорил с Эрдоганом.

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Турция Стамбул Зеленский Варфоломей вселенский патриарх

Источник: Интерфакс-Украина

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