Зеленский рассказал о своих тестах на коронавирус

Президент Владимир Зеленский несколько раз тестировался на COVID-19, поскольку он продолжает встречаться с определенным кругом людей.

Об он рассказал в ответе на запрос BBC Украина.

По его словам, в связи с карантином существенно сузился круг людей, с которыми он встречается.

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"Сам я, конечно, прохожу тесты на коронавирус, поскольку остаюсь на работе и ежедневно встречаюсь с разными людьми. Мое общение, разумеется, очень ограничилось, круг людей, с которыми встречаюсь, – очень сузился. Часть Офиса (президента) сейчас на карантине, все, кто заходит в Офис, проходят температурный скрининг, мы обеспечили прохождение тестов для работников. Я сам проходил ПЦР-тест несколько раз. К счастью, все – отрицательные", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее замглавы ОПУ и секретарь координационного совета по вопросам COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказывал, что будет, если президент заразится коронавирусом. Он также подтвердил, что в Офисе президента регулярно проверяют температуру работников и на каждом углу дезинфекторы.

Напомним, по состоянию на утро 22 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 6592 случая COVID-19, из которых 174 летальных, 424 пациентам удалось вылечиться. Также инфекция подтверждена у более чем тысячи медиков. В лидерах сейчас Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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