Зеленского протестировали на COVID-19: названа причина

Президент Владимир Зеленский уже проходил тестирование после своего визита в парламент в марте – все из-за обнаруженного коронавируса у нардепа Сергея Шахова.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" замглавы ОПУ и секретарь координационного совета по вопросам COVID-19 Кирилл Тимошенко.

По его словам, тестирование прошли и помощники президента.

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"Мы проходили (тестирование). Это было в обязательном порядке, когда еще Шахов заболел, помните? Все, кто с депутатом там пересекался, – всем сделали тестирования. В том числе премьер-министру. И президенту сделали, руководителю Офиса, замам сделали. Я поясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, контактировавшие с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов. Поэтому всем сделали ПЦР-тестирование для того, чтобы сразу понять, что делать. Если бы у нас подтвердилось с кем-то, то уже были бы другие меры безопасности карантина", – говорит замглавы ОПУ.

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Напомним, что Зеленский и Шахов одновременно находились в парламенте 4 марта, когда проводилось внеочередное заседание по смене правительства. Но стоит отметить, что COVID-19 у нардепа подтвердился 15 марта, когда у него появились соответствующие симптомы и он обратился к врачам. До этого он 11 марта вернулся из Франции и 12 числа побывал на одном из комитетов Рады. Хотя сам депутат утверждал, что он заразился уже в Киеве, а не привез заразу из-за границы. Но уже в конце марта Сергея Шахова выписали из больницы домой.

Как сообщали новости "Сегодня", у Зеленского рассказали, что будет, если президент заразится коронавирусом. По словам Кирилла Тимошенко, в Офисе президента регулярно проверяют температуру работников и на каждом углу дезинфекторы.

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