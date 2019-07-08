Зеленский сказал, когда в Украине может наступить мир

Президент надеется, что через год в Украине уже закончится война

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke.

Новая украинская власть сумеет завершить Войну на Донбассе уже за год. Во всяком, случае на это надеется президент Украины Владимир Зеленский, о чем заявил после завершения проходившего в Киеве саммита Украина-ЕС.

Отвечая на вопрос о шагах Украины по урегулированию конфликта на Донбассе, глава государства обозначил вопрос пенсий и соцвыплат, напомнив о том, что для получения пенсий в Украине переселенцы с оккупированных территорий не могут пребывать там более 60 дней.

"Мы предложили следующий шаг: давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в один год, хотя я очень надеюсь, что через год у нас уже не будет этой войны", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость четкого перечня продуктов и товаров, запрещенных к провозу в и из неподконтрольной Украине территории Донбасса. По его словам, это поможет гражданам, которые "не играют в политические игры" и оказались в тяжелом положении.

Напомним, что ранее по итогам саммита Зеленский назвал дипломатию единственной возможностью завершить войну на Донбассе.

Мы также писали, что на саммите Украина-ЕС 8 июля были подписаны договора о финансировании пяти проектов: поддержке реформ и евроинтеграции Украины, гражданского общества и культуры, проектов "U-LEAD" и "Антикоррупционная инициатива", а также программы поддержки ЕС для востока Украины.

Саммит Украина – Европейский Союз является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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