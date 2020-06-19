Зеленский сменил главу Винницкой ОГА: область возглавил бывший КВНщик

Президент Украины Владимир Зеленский сменил председателя Винницкой областной государственной администрации – руководитель Государственного управления делами Сергей Борзов сменил на этом посту Владислава Скальского.

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Об этом говорится в указах №236, 238 и 239 от 18 июня, которые были опубликованы на сайте Офиса президента.

"Уволить Скальского Владислава Владимировича с должности председателя Винницкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в распоряжении Зеленского.

Добавим, что Скальский занимал должность главы ОГА с сентября 2019 года, а до этого был заместителем мэра Винницы.

"Уволить Борзова Сергея Сергеевича с должности руководителя Государственного управления делами. Назначить Борзова Сергея Сергеевича председателем Винницкой областной государственной администрации", - говорится в президентских распоряжениях №236 и 239.

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Кроме того, своим указом №235 Зеленский присвоил Борзову второй ранг государственного служащего.

Борзову 40 лет. В 2006-2011 годах он был директором команды Клуба веселых и находчивых "Винницкие перцы", а в 2011-2012 годах – директором команды КВН "Сборная Украины", работал в телевизионном творческом объединении "Александр Масляков и Компания".



Фото: Facebook Сергея Борзова

В июне 2014 года президент Петр Порошенко назначил его заместителем руководителя Госуправления делами Сергея Березенко, а после прохождения того в Раду Борзов год исполнял обязанности руководителя.

После избрания президентом Зеленский в июне 2019 года уволил на то время руководителя ГУД Ивана Куцыка и уполномочил Борзова временно исполнять его обязанности.

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В августе 2019 года по результатам конкурса Борзов возглавил Госуправление делами.

Напомним, ранее пррезидент Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Василия Володина.

Также мы сообщали о том, что Зеленский сменил главу Запорожской ОГА – руководителем стал Виталий Боговин.

Стоит добавить, что недавно стражи порядка задержали двоих киевлян, которые предлагали за миллион долларов "помочь" с назначением на должность главы Харьковской ОГА.

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