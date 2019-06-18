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Зеленский срочно хочет уволить Луценко и Климкина: Стефанчук обратился к Раде

18 июня, 12:22

Помимо увольнений глава государства хочет побыстрее назначить нового главу МИДа, отметил Стефанчук

Фото: Сегодня

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде представления на увольнение генпрокурора Юрий Луценко и главы МИД Украины Павла Климкина и рассчитывает, что депутаты поддержат эти инициативы на этой пленарной неделе. Об этом заявил на заседании Согласительного совета ВР представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

По его словам, президент также хочет назначения Вадима Пристайко в МИД.

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", – сказал Стефанчук.

Как сообщали новости "Сегодня", с первого раза не удалось уволить председателя СБУ, главы Минобороны и МИДа – депутаты отказались поддержать первые представления президента. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.

В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.


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Тег Рада, Луценко, увольнение, Зеленский, Климкин, Стефанчук

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Источник:

Интерфакс-Украина

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