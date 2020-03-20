Зеленский уговорил маму не выходить на улицу

Президент Украины, в связи с введением в стране общенационального карантина, попросил свою маму без крайней необходимости не выходить из дому.

"Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: "Лучше меня никто не выберет нужные продукты". Но, в конце концов, мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины призвал украинцев соблюдать карантин, и оставаться дома, а также позаботится о том, чтобы не были заражены члены семьи.

"Друзья! Позвоните своим родителям, своим бабушкам и дедушкам! Привезите им все необходимое. Или закажите им онлайн-доставку продуктов и лекарств. Научите их и самих заказывать такую ​​онлайн-доставку. Сделайте все, чтобы минимизировать их выход на улицу и контакты в магазинах, банках, на почте. Попросите их оставаться дома. Не давайте, пожалуйста, вирусу шансов", – обратился к украинцам Владимир Зеленский. В тренде "Свобода слова Савика Шустера": о карантине и борьбе с пандемией коронавируса (онлайн)

Кроме того, в своем обращении Владимир Зеленский заявил, что в Китай уже вылетел военный самолет, который через двое суток должен доставить в Украину тесты на коронавирус, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких, маски для продажи в аптеках, и специальные маски повышенной защиты, которые получат врачи и полицейские. Партию экспресс-тестов уже изготовил и Украинский институт молекулярной биологии. Также президент отметил, что в Украину удалось вернуть из-за границы более 50 тыс. граждан. Еще восемь тысяч доставят в ближайшее время. Главам облгосадминистраций и мэрам крупных городов – президент поручил увеличить количество общественного транспорта.

Эти меры необходимы в связи с решением о закрытии метро в Киеве, Харькове и Днепре.

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