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Зеленский указал на приоритетный законопроект для новой Рады

21 июля, 13:53

Глава государства также прояснил ситуацию с парламентской коалицией после формирования нового созыва Рады

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский после голосования на выборах в Верховную Раду приоткрыл планы работы с будущим составом парламента. Об этом он сказал журналистам на избирательном участке в Киеве.

"Это же люди наши решают. Я ожидаю честных, справедливых результатов выборов. Люди покажут, как относятся к партии, которую я называть не буду", – отметил он на вопрос журналистов, как чего ждет от выборов.

Зеленский также отметил, что один из первых законопроектов новый состав парламента должен будет рассмотреть снятие депутатской неприкосновенности.

"Потому что там в первый день будет не один законопроект. Но мы уже, наконец, должны снять неприкосновенность … Я бы хотел, чтобы в коалиции были новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалицию. Пока так. Мы еще не знаем, какие партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов (выборов)", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский рассказал, какого человека он видит премьер-министром. Глава государства даже признался, что уже ведет консультации по будущему главе правительства.

Напомним, накануне выборов президент дважды обращался к спикеру парламента Андрею Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Рады, на котором он хотел срочного принятия законопроектов о Высшем антикоррупционном суде, наказании за незаконное обогащение, отсрочки штрафов для "евробляхеров". Однако оба раза получал отказы. В итоге Зеленский заявил, что "не видит смысла продолжать разговор" и теперь рассчитывает принять законопроекты с новым парламентом.


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Тег Рада, коалиция, законопроект, Зеленский, неприкосновенность

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