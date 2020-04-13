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Зеленский: Украинские больницы получат сотни украинских аппаратов ИВЛ

13 апреля, 14:27

Сергей Мартынец

Украине намерена выпускать свои аппараты, которые в разы дешевле зарубежных

Президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что в ближайшее время в украинские больницы будут поставлены аппараты искусственной вентиляции легких украинского производства, сообщает Офис главы государства.

На совещании отметили, что сейчас проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", – сказал Владимир Зеленский.

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Отметим, что в украинских больницах для спасения пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас есть 193 свободных аппарата искусственной вентиляции легких. Также в стране для лечения зараженных доступны 5662 кровати. Смотрите подробнее статистику по каждой области.

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Как сообщали новости "Сегодня", Украина работает с Tesla для получения аппаратов ИВЛ. Руководитель компании Илон Маск предложил обеспечить больницы разных стран аппаратами искусственной вентиляции легких.

Смотрите также в сюжете, как в Луцке с помощью 3D-принтера создают переходники для аппаратов ИВЛ:

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больницы Владимир Зеленский ИВЛ

Источник: Сегодня

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