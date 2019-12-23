Зеленский утвердил состав важной военной комиссии

В комиссию вошли не только высокопоставленные силовики, а даже глава космического агентства

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил персональный состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, подписав соответствующий указ.

Так, ее главой остался заместитель министра обороны Александр Полищук, который недавно сменил Сергей Кривоноса на этой должности.

Также в состав комиссии вошли следующие лица:

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Божок Егор Валерьевич – заместитель министра иностранных дел, заместитель председателя комиссии;

Абромавичус Айварас – генеральный директор "Укроборонпрома";

Алексеенко Андрей Викторович – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Апаршин Иван Михайлович – генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины;

Баранецкий Руслан Федорович – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Бурба Василий Васильевич – начальник Главного управления разведки Министерства обороны;

Голуб Александр Юрьевич – первый заместитель председателя Государственного космического агентства Украины;

Дыдынский Сергей Михайлович – исполняющий обязанности руководителя Службы по вопросам военно-технического, сотрудничества и оборонно-промышленного комплекса аппарата СНБО, секретарь Комиссии;

Копытин Игорь Владимирович – председатель подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

Панаиотиди Светлана Николаевна – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Петренко Анатолий Григорьевич – заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции;

Шайтан Александр Викторович – временно исполняющий обязанности председателя Государственной службы экспортного контроля.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее замсекретаря СНБО Сергей Кривонос был выведен из этой комиссии, которую возглавлял. Сам он ответил на лишение его части полномочий. Чиновник считает, что теперь реализация программы по повышению обороноспособности Украины оказалась под угрозой.

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Позже в СНБО объяснили вывод Кривоноса из ряда военных комиссий. В ведомстве отметили, что он не лишился должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Недавно Зеленский созывал срочное заседание СНБО. Смотрите в сюжете, что говорил глава ведомства Алексей Данилов:

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