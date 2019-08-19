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Зеленский уволил исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА

19 августа, 23:35

Ранее президент порекомендовал ему написать заявление об увольнении

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня. Об этом говорится в указе №603/2019 на сайте Офиса президента.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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При этом Владимир Зеленский сравнил с бандитами чиновников Николаевской области.

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"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.

Бонь не стал перечить президенту.

Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.

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Зеленский уволил должность председатель николаевская ога

Источник: Сегодня

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