Зеленский уволил исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении исполняющего обязанности председателя Николаевской ОГА Вячеслава Боня. Об этом говорится в указе №603/2019 на сайте Офиса президента.

"Уволить Боня Вячеслава Валентиновича от временного исполнения обязанностей председателя Николаевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев потребовал, чтобы исполняющий обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеслав Бонь написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Реклама

При этом Владимир Зеленский сравнил с бандитами чиновников Николаевской области.

"Вы же работаете на них (на николаевцев, – прим.)! Ваша зарплата – это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом, я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев – бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: "Лети в Николаев – это самый бандитский город". Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно? – сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Вячеславу Боню.

Бонь не стал перечить президенту.

Также мы сообщали, что президент представил нового главу Херсонской обладминистрации.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама