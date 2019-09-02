Зеленский уволил Муженко в запас с правом ношения военной формы

Муженко занимал должность главы Генштаба ВСУ с июля 2014 по май 2019 года

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уволил экс-начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко с воинской службы в запас.

Соответствующий указ №645/2019 от 2 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

"Уволить генерала армии Украины Муженко с воинской службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в тексте документа.

Ранее Виктор Муженко подал рапорт о передаче дел новому главе Генштаба ВСУ Руслану Хомчаку.

"Докладываю, что дела и должность начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных сил Украины сдал и прибыл в соответствии с приказом (по личному составу) от 23 мая и прибыл в Ваше распоряжение", - говорится в рапорте Муженко.

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Виктор Муженко также прокомментировал свою отставку и пожелал новому главе Генштаба улучшить боевые способности армии.

"За 40 лет военной службы я ни разу не пожалел о своем выборе. Весной и летом 2014 я был там, где были большинство украинских патриотов – на востоке нашей Родины. Российская гибридная оккупация требовала от нас неотложных и решительных действий, так как органы государственной власти Донецкой и Луганской областей, правоохранительные органы были полностью парализованы", - написал он в Facebook.

Муженко отметил, что честно выполнял свой служебный долг на должности главы Генштаба ВСУ, которую он занял в июле 2014 года.

Виктор Муженко пожелал новому Главнокомандующему ВСУ еще больше укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский сменил руководство Генерального штаба.

Указом президента №301/2019 Виктор Муженко был уволен с должности начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины

Указом №302/2019 начальником Генерального штаба – главнокомандующим Вооруженных сил Украины был назначен Руслан Хомчак.

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