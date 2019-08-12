Зеленский уволил почти два десятка глав районных администраций

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати РГА Львовской областей.

Соответствующие распоряжения от 12 августа обнародованы на сайте главы государства. По содержанию документов, увольнения связаны с окончанием срока полномочий президента Украины.

В частности, уволены: Александр Романюк с должности председателя Бойковской районной государственной администрации Донецкой области (№244/2019-рп), Дмитрий Кирносов с должности председателя Добропольской РГА (№245/2019-рп), Наталья Виниченко с должности председателя Константиновской РГА (№246/2019-рп), Олег Решетняк с должности председателя Никольской РГА (№247/2019-рп), Анатолий Шишко с должности председателя Покровской РГА (№248/2019-рп), Евгений Данилюк с должности председателя Славянской РГА (№249/2019-рп), Николай Коваленко с должности председателя Ясиноватской РГА (№250/2019-рп).

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Кроме того, согласно распоряжениям президента уволены: Игорь Крысько с должности председателя Бродовской районной государственной администрации Львовской области (№251/2019-рп), Павел Мороз с должности председателя Бусской РГА (№252/2019-рп), Василий Татарин с должности председателя Жидачевской РГА (№253/2019-рп), Владимир Недзельский с должности председателя Золочевской РГА (№254/2019-рп), Андрей Кос с должности председателя Николаевской РГА (№255/2019-рп), Владимир Танчин с должности председателя Перемышлянской РГА (№ 256/2019-рп), Сергей Ивах с должности председателя Радеховской РГА (№257/2019-рп), Богдан Янко с должности председателя Сколевской РГА (№258/2019-рп), Андрей Дяченко с должности председателя Сокальской РГА (№259/2019-рп), Иван Грысь с должности председателя Старосамборской РГА (№260 /2019-рп), Игорь Самардак с должности председателя Яворивской РГА (№261/2019-рп).

Ранее президент Владимир Зеленский устроил "разнос" руководству СБУ Житомирской области и поручил уволить начальников спецслужбы в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции. Такое поручение он дал во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации.

Как сообщали новости "Сегодня", Зеленский приказал уволить двух начальников полиции в Житомирской области. Он недоволен, как местные правоохранители борются с незаконной добычей янтаря.

Кроме того, сегодня президент назначил нового главу Житомирской области, который, в свою очередь, уже сделал громкое заявление.

Сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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