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Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с "разбойником" Годунком (видео)

19 февраля, 12:16

Годунок сегодня в шутку назвал себя разбойником

Скриншот

Скриншот

Президент Владимир Зеленский после инспектирования Бориспольской районной больницы снова пересекся с секретарем местного городского совета Ярославом Годунковым, которого в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал "разбойником".

Во время выступления главы государства перед журналистами и руководством больницы Годунок обратился к нему с просьбой расследовать хищения средств бывшими чиновниками.

Ярослав Годунок

Ярослав Годунок / Фото: Facebook

"Владимир Александрович, я понимаю, это дико будет от меня слышать, но прошу послушайте меня пожалуйста. Я "разбойник", но я не про себя сейчас говорю, но будет странно от меня слышать … Я понимаю, что вам тогда на меня наговорили, что я такой-сякой плохой. Но "разбойник" пришел просить вас, губернатора просил: пожалуйста, давайте миллионы, которые украла предыдущая райадминистрация … чтобы мы могли построить корпус … давайте разберемся", – сказал местный чиновник и подчеркнул, что готов предоставить якобы доказательства коррупции.

После чего Зеленский ответил, что сначала нужно достроить корпуса больницы, а потом будут разбираться с коррупцией.

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"Я хочу еще раз вам сказать, вы уже известный здесь человек благодаря мне (Годунок его за это поблагодарил)… Но вы знаете, у нас такая история, мы и не были до этого в политике. Почему? Потому что времени на разговоры нет. Мы что-то делаем, а разбираться там – это к правоохранительным органам", – сказал президент.

Годунок пытался "достучатся" до Зеленского с просьбой дать поручения касательно расследования коррупции, на что тот ответил: "Так я же не правоохранительный орган".

(Общение Зеленского с Годунком смотрите на видео с 10:35).

Видео: president.gov.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля прошлого года поездка президента в Борисполь закончилась скандалом, когда выступал перед активом области. Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета Ярослава Годунка, выдав уже крылатую фразу: "Выйди отсюда, разбойник". Между ними возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом. Президент несколько раз сказал ему выйти, а тот пытался оправдаться.

Позже бориспольский чиновник заявил, что никакой он не бандит и намерен обратиться в СБУ. Он хотел доказать, что обвинения президента в его адрес беспочвенны.

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Борисполь Владимир Зеленский Годунок

Источник: Сегодня

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