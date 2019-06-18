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Зеленский в Германии озвучил позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО

18 июня, 09:53

Глава государства объяснил, что нужно сделать Украине для членства в двух крупнейших союзах в мире

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию рассказал немецким СМИ, что для вступления страны в НАТО намерен привести армию к стандартам Альянса, а членство в Евросоюзе хочет достичь таким образом, чтобы страны ЕС сами хотели видеть там Украину.

Об этом он сказал в интервью газете Bild.

Он отметил, что Украина уже является частью европейской семьи, а европейская интеграция страны является требованием украинского народа.

"Но мы понимаем, что нам необходимо добиться убедительных результатов, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС. Я хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС видели в нас равноправного члена Европейского Союза. И мы сделаем все, чтобы достичь этого", – сказал Зеленский.

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Глава государства также отметил один из главных приоритетов для достижения цели по вступлению в НАТО.

"Расширение НАТО оказалось мощным инструментом обеспечения безопасности в регионе. Почти все наши соседи являются членами Альянса, а также Франция и Германия. Украина официально заявила о своем стремлении вступить в НАТО. Во-первых, что я хочу сделать, это внедрить стандарты НАТО в украинские Вооруженные силы и наш сектор безопасности. Украина уже является надежным партнером НАТО, и в будущем мы можем стать надежным членом Альянса", – подчеркнул президент.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно министр иностранных дел Павел Климкин назвал сроки, когда Украина может оказаться в ЕС. Он объяснил, что отправная точка для интеграции страны в Евросоюз станет 2025-2027 годы и объяснил, почему.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-политолог Александр Палий называл основные преграды для вступления Украины в ЕС. Он отмечал, что на сегодня Киев пока что выполняет все требования Брюсселя относительно членства в рамках Соглашения об ассоциации.

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Тег НАТО, ЕС, Зеленский, евроинтеграция

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