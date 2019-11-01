Зеленский в Тернополе и смена главы Европейского центробанка: топ-темы дня

Президент представит нового главу ОГА, а Лагард придет на смену Драги

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский посетит Тернопольскую область, чтобы представить нового главу облгосадминистрации.

Верховная Рада проводит пленарное заседание. Среди рассматриваемых вопросов – проект постановления по земельной реформе и законопроект о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк дадут брифинг по итогам визита Североатлантического Совета в Украину .

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая и гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита на пресс-конференции расскажут об эпидемиологической ситуации в Украине.

Представитель Франции Кристин Лагард сменит Марио Драги на посту председателя Европейского центрального банка сроком на восемь лет.

В Ташкенте начнется заседание Шанхайской организации сотрудничества. Главы правительств планируют принять новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, новости "Сегодня" писали, что НАТО поддерживает Украину, получено разрешение на арест Дубневича . Больше о других итогах дня 31 октября смотрите в видеосюжетах.

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