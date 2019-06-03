Зеленский вместе с Кучмой выступят перед журналистами

Действующий и бывший главы государства проведут брифинг возле Администрации президента

Леонид Кучма и Владимир Зеленский. Фото: Сегодня

Действующий глава государства Владимир Зеленский вместе со вторым президентом Украины (1994-2005 гг.) Леонидом Кучмой проведут совместный брифинг, сообщает пресс-служба Администрации президента.

Так, Кучма и Зеленский выйдут к журналистам с 13:00. Брифинг будет проходить у здания Администрации президента. Аккредитации для СМИ не требуется.

Отметим, что второй президент был на инаугурации нынешнего главы государства 21 мая в Верховной Раде, после которой он дал совет Зеленскому. По мнению Кучмы, Зеленский должен "меньше говорить и больше делать", а также считает, что под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда.

Кроме того, Кума, говоря о процессе урегулирования конфликта на Донбассе, заявлял, что Зеленский понимает важность "нормандского формата" и Минских соглашений. По его словам, в ближайшее время Зеленский должен принять кадровые решения относительно состава украинской делегации в Минске.

Напомним, на прошлой неделе, 31 мая, в Администрации президента состоялось первое заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством нового президента. Накануне лета Зеленский неожиданно призвал готовиться к отопительному сезону. Он сообщил, что на встрече с членами правительства и силовиками проблемы энергетической безопасности обсудили в формате совещания, а через две недели будут приняты соответствующие решения.

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