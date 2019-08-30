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Зеленский внес в Раду законопроект об особенностях перехода на военное положение

30 августа, 20:41

В законопроекте говорится об утверждения президентом Украины Плана обороны Украины

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины", в котором говорится о координации деятельности составляющих сил обороны страны при переходе с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства" (№1011) от 29 августа 2019 определен президентом как безотлагательный.

В пояснительной записке к документу говорится, что"проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издания Плана обороны Украины и предоставление права президенту Украины утверждать его структуру".

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Прогнозируется, что принятие закона позволит закрепить на законодательном уровне необходимость разработки и утверждения президентом Украины Плана обороны Украины и утверждение его структуры.

Издание этих документов скоординирует деятельность составляющих сил обороны и позволит подготовить органы государственной власти, органы местного самоуправления, единой системы гражданской защиты, национальной экономики к переводу с мирного на военное положение и отпору вооруженной агрессии, ликвидации вооруженного конфликта, а также готовности населения и территории государства к обороне.

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Проект закона разработан Министерством обороны Украины во исполнение пункта 4 Плана первоочередных мероприятий по внедрению и обеспечению правового режима военного положения в отдельных регионах Украины, утвержденного президентом Украины 27 ноября 2018 года.

Напомним, что также Зеленский предлагает уменьшить количество нардепов и убрать мажоритарку.

Отметим,Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Парламент принял постановление о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности. Такое решение поддержали 363 депутатов при минимально требуемых 226.

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Верховная Рада парламент Зеленский военное положение законопроекты

Источник: Интерфакс-Украина

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