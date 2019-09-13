Зеленский встретился с американским дипломатом: о чем шла речь

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором поблагодарил за постоянную поддержку со стороны Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Уильям Тейлор анонсировал увеличение помощи США на оборону Украины.

Временный поверенный в делах США заявил, что Штаты не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины.

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"Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", – заявил Тейлор. В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.

Напомним, что 12 сентября стало известно: Госдеп и Пентагон восстановили всю военную помощь Украине, поскольку американская администрация поддерживает усилия Киева по реформированию и обеспечению самообороны.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

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