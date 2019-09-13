Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Зеленский встретился с американским дипломатом: о чем шла речь

13 сентября, 18:43

Глава украинского государства встретился с Уильямом Тейлором

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с временным поверенным в делах США Уильямом Тейлором поблагодарил за постоянную поддержку со стороны Вашингтона суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что США в очередной раз подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной.

Реклама

Новости "Сегодня" сообщали, что Уильям Тейлор анонсировал увеличение помощи США на оборону Украины.

Временный поверенный в делах США заявил, что Штаты не будут сокращать объем помощи в сфере безопасности для Украины.

В тренде
Историк объяснил, почему взгляды всего мира обращены на Украину
Юваль Ной Харари Фото: fakty.com.ua

"Мы будем продолжать сохранять помощь на том же уровне", – заявил Тейлор. В то же время, по его информации, в Сенате обещают выделить больший объем помощи для Украины в следующем году.

Напомним, что 12 сентября стало известно: Госдеп и Пентагон восстановили всю военную помощь Украине, поскольку американская администрация поддерживает усилия Киева по реформированию и обеспечению самообороны.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США встреча Зеленский тейлор помощь Украине

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробностиПолитика
Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИ
Цемах возвращается в Украину после обмена – СМИУкраина
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и Афганистану
Почему Трамп уволил Болтона: не сошлись по Ирану, КНДР и АфганистануРоссия
Сестра Сенцова рассказала, как
Сестра Сенцова рассказала, как "дала ему в морду"Политика
Кличко против
Кличко против "слуг": когда в Киеве выборы и кто на них победитПолитика

Новости партнеров

Loading...