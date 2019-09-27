Зеленский встретился с генсеком ООН: о чем говорили

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке провел встречу с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Глава государства поблагодарил Генерального секретаря ООН за гуманитарную поддержку граждан Украины, пострадавших от российской агрессии.

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Кроме того, Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций осуществлять активную работу по мониторингу нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Украины.

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Напомним, что Зеленский провел встречу с представителями деловых кругов США в Нью-Йорке, которым рассказал о стремлении и возможностях новой власти решить все проблемы иностранных инвесторов в стране.

Также американский президент славится своим крепким рукопожатием, которое испытали на себе многие мировые лидеры. Президент Украины тоже прошел через это "испытание" и не ударил в грязь лицом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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