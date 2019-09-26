Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"

«Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку», - сказал Зеленский

/ Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия прогресса в работе "нормандского формата" намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

Я обращался, неоднократно, к США. И первый раз, лично, не по телефону, к президенту Трампу, чтобы он присоединился к решению всех наших проблем: прекращения войны и возвращения всех наших территорий. Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ожидаем встречу в "нормандском формате", он присоединился. Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран "нормандского формата" пока не согласована.

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"Мы говорили с госпожой Меркель (на встрече 24 сентября в Нью-Йорке – Ред.) по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована", – сказал он журналистам на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, когда может состояться встреча в "нормандском формате".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно в России заявили о возможном срыве встречи "Нормандской четверки", поскольку украинская сторона отказалась подписать в Минске "формулу Штайнмайера". Отметим, что Москва хотела одновременной договоренности о выполнении блока по безопасности и политического, то есть чтобы Украина согласилась ввести в действие закон об особом статусе Донбасса с амнистией боевиков и проведением выборов. Но, по мнению Москвы, эти условия должны были выполняться одновременно с требованиями Киева – разведением сил, выводом российских войск, разоружением боевиков и т.д. В итоге выходило, что Украина согласилась бы на условия России, войска которой находятся на Донбассе и контролируют "Л/ДНР" и все сопутствующие процессы.

В то же время на встрече Трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске, которая прошла 18 сентября, переговорщик от Украины Леонид Кучма отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по существу "формулы Штайнмайера" о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения нескольких обязательных пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ; вывод российских войск; разведение сил по всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей на территории ОРДЛО.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко объяснил причину неподписания Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске. По его словам, украинская сторона действительно должна была ее согласовать, но возникло техническое недоразумение в самой Трехсторонней контактной группе. Кроме того, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил определенные замечания. Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в ТКГ, будет подправлен (что-то или добавят, или уберут).

Все подробности в спецтеме Визит Зеленского в США

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