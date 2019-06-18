Зеленский встретился с лидерами немецких партий ХДС и "Союз 90/Зеленые": известно, о чем говорили

Глава украинского государства вел речь о политике, экономике и "зеленой" энергетике

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, который пребывает с официальным визитом в Германии , провел встречи с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Хабеком и партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Глава украинского государства заверил немецких политиков в проведении реформ, которые обеспечат верховенство права и справедливое правосудие, а также улучшение инвестиционного климата.

Кроме того, президент объяснил, какие шаги он осуществит для достижения экономического роста в Украине.

Зеленский отметил важность привлечения немецкого бизнеса в Украине и подчеркнул, что лично будет контролировать этот процесс.

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На встречах речь шла о развитии альтернативной энергетики и проектах, которые планируется реализовать с привлечением иностранных партнеров. Президент также поднял вопросы оккупированных территорий, возвращения пленных украинских моряков, выдачи российских паспортов на временно оккупированной части Донбасса, расширения санкций против России.

Зеленский поблагодарил обоих политиков за то, что они стоят на стороне Украины и имеют четкую позицию относительно аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Также обсуждался вопрос противостояния враждебной пропаганде. Инициативы президента поддержали лидеры обеих партий, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала условия для отмены санкций против России. По словам канцлера Германии, с Москвы могут быть сняты ограничительные меры только после того, когда Крым вернется в Украину. Меркель также она объяснила, что пока не будет достигнут прогресс в реализации Минских соглашений, не санкции с России не могут быть сняты.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский в интервью немецким СМИ рассказал, чего ожидает от переговоров с канцлером. Президент заявил, что рассчитывает на поддержку Германии во многих вопросах.

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