Зеленский встретился с Макроном в Париже: появилось видео
На странице избирательного штаба Зеленского в Facebook выложили видеофрагмент переговоров в Елисейском дворце
В Париже началась встреча французского президента Эммануэля Макрона с участником второго тура президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.
На странице его избирательного штаба в Facebook был выложен видеофрагмент переговоров.
В украинскую делегацию, кроме непосредственно Зеленского вошли, председатель его штаба Иван Баканов, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк и бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка.
Вместе с Макроном на встречу пришли министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и посол в Украине Изабель Дюмон.
Встреча проходит в официальной резиденции французского лидера – Елисейском дворце в Париже.
Как ожидается, позже Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.
Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.
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