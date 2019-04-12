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Зеленский встретился с Макроном в Париже: появилось видео

Сегодня, 18:07

На странице избирательного штаба Зеленского в Facebook выложили видеофрагмент переговоров в Елисейском дворце

Делегация Владимира Зеленского на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном
Делегация Владимира Зеленского на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Фото: AFP

В Париже началась встреча французского президента Эммануэля Макрона с участником второго тура президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

На странице его избирательного штаба в Facebook был выложен видеофрагмент переговоров.

В украинскую делегацию, кроме непосредственно Зеленского вошли, председатель его штаба Иван Баканов, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк и бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Рябошапка.

Вместе с Макроном на встречу пришли министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и посол в Украине Изабель Дюмон.

Встреча проходит в официальной резиденции французского лидера – Елисейском дворце в Париже.

Как ожидается, позже Эммануэль Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Сам он, как мы уже писали, сегодня также посетил Германию, где провел встречу с рядом ведущих немецких политиков, включая канцлера Ангелу Меркель, председателем Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и представителями немецкой партии Союз90/Зеленые.


Кроме того, как уже писали, в немецкой фракции ХДС/ХСС ожидают от Зеленского четкой и уверенной внешней политики в случае выигрыша на выборах.

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Тег Франция, переговоры, Зеленский, Макрон

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Источник:

УНИАН

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