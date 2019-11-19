Зеленский встретился с министром иностранных дел Германии: о чем шел разговор

Президент Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который прибыл в Украину с рабочим визитом.
Собеседники обсудили современное состояние и перспективы развития украинского-германских отношений, сообщает пресс-служба Банковой
Зеленский поблагодарил выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса.
Глава государства проинформировал немецкого чиновника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встречу в "нормандском формате" откроет путь к мирному урегулированию конфликта.
Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в Германии закона об имплементации т.наз. "газовой директивы ЕС". Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.
Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.
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